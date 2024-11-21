В команде Трампа заявили о его желании восстановить мир во всем мире

Избранный президент США Дональд Трамп стремится к восстановлению мира на глобальной арене, при этом опираясь на мощь Соединенных Штатов. Об этом в интервью ТАСС рассказала пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

Таким образом она прокомментировала недавнее обращение Владимира Путина, в котором президент России предупредил западные страны о рисках, связанных с их политикой дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

«Американский народ вновь избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые действия именно в этих целях», — заявила Ливитт.

Сегодня министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не согласится урегулировать конфликт на Украине на невыгодных для Киева условиях и будет действовать в концепции мира через силу.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в России объяснили, способен ли Трамп остановить конфликт на Украине.