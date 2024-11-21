В Британии заявили, что Трамп будет продвигать на Украине мир через силу

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не согласится урегулировать конфликт на Украине на невыгодных для Киева условиях и будет действовать в концепции мира через силу. Его слова приводит New Statesman.

«Дональд Трамп имеет определенную преемственность с такой позицией «мира через силу». Что я точно знаю о Дональде Трампе, так это то, что он не любит неудачников и не хочет проигрывать, он хочет получить правильное соглашение для американского народа», — сказал Лэмми.

По его словам, таким соглашением для Соединенных Штатов станет мирная и безопасная Европа, а не победа России, которая якобы «перейдет к новым захватам в ближайшие годы».

До этого бывший посол Великобритании в России, Тони Брентон, заявил, что Украине придется отказаться от части территорий на мирных переговорах по урегулированию конфликта. Он заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет поощрять диалог между Москвой и Киевом.

Ранее в Британии предсказали сроки завершения конфликта на Украине.