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В Британии заявили, что Трамп будет продвигать на Украине мир через силу

Глава МИД Британии Лэмми: Трамп будет продвигать на Украине мир через силу

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Jonathan Drake/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не согласится урегулировать конфликт на Украине на невыгодных для Киева условиях и будет действовать в концепции мира через силу. Его слова приводит New Statesman.

«Дональд Трамп имеет определенную преемственность с такой позицией «мира через силу». Что я точно знаю о Дональде Трампе, так это то, что он не любит неудачников и не хочет проигрывать, он хочет получить правильное соглашение для американского народа», — сказал Лэмми.

По его словам, таким соглашением для Соединенных Штатов станет мирная и безопасная Европа, а не победа России, которая якобы «перейдет к новым захватам в ближайшие годы».

До этого бывший посол Великобритании в России, Тони Брентон, заявил, что Украине придется отказаться от части территорий на мирных переговорах по урегулированию конфликта. Он заявил, что избранный президент США Дональд Трамп будет поощрять диалог между Москвой и Киевом.

Ранее в Британии предсказали сроки завершения конфликта на Украине.

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