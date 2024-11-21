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В России объяснили, способен ли Трамп остановить конфликт на Украине

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Трамп должен показать РФ, что стремится к миру

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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Избранный президент США в состоянии приблизить окончание конфликта на Украине, но не риторикой, а реальными действиями. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Он подчеркнул, что республиканец и его команда должны четко продемонстрировать, что стремятся к миру.

«Чтобы начать с нами переговоры, вы должны сначала сделать шаги, которые продемонстрируют, что ваша администрация более вменяемая, чем та, которую вы сами критикуете. Вы должны отозвать, например, разрешение для ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России», — сказал Малофеев.

Он добавил, что Вашингтон должен сделать первый шаг, чтобы Москва поверила в искренность намерений США.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны. Он считает, что вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее в Британии предсказали сроки завершения конфликта на Украине.

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