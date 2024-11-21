Путин заявил, что США толкают мир к глобальному конфликту

США разрушили международную систему безопасности и толкают мир к глобальному конфликту. Об этом в своем обращении к гражданам заявил президент России Владимир Путин.

«Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту», — заявил российский лидер.

18 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В соответствии с документом, «агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение».

Подчеркивается, что в полном объеме касается ситуации, возникшей при решении США (и их союзников) на боевое применение тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности по объектам в глубине России.

19 ноября Украина впервые ударила ракетами ATACMS вглубь России.

Ранее Захарова заявила о прямом участии США в случае удара по России дальнобойными ракетами.