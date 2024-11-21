Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Израиля заявил, что МУС утратил легитимность

Глава МИД Израиля Саар: МУС утратил всякую легитимность

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Международный уголовный суд (МУС) «утратил всякую легитимность» после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йова Галанта. Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар в соцсети Х.

«Черный момент для Международного уголовного суда в Гааге, когда он потерял всякую легитимность своего существования и деятельности», — заявил министр иностранных дел Израиля.

Саар добавил, что МУС действовал как политический инструмент на службе «самых радикальных элементов», которые стремились «подорвать мир, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке».

До этого президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети Х назвал решение Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта «черным днем» для правосудия.

В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Ранее Путин назвал способ обойти решения МУС об арестах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами