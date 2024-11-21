МИД Израиля заявил, что МУС утратил легитимность

Международный уголовный суд (МУС) «утратил всякую легитимность» после выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йова Галанта. Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар в соцсети Х.

«Черный момент для Международного уголовного суда в Гааге, когда он потерял всякую легитимность своего существования и деятельности», — заявил министр иностранных дел Израиля.

Саар добавил, что МУС действовал как политический инструмент на службе «самых радикальных элементов», которые стремились «подорвать мир, безопасность и стабильность на Ближнем Востоке».

До этого президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети Х назвал решение Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта «черным днем» для правосудия.

В четверг, 21 ноября, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта в связи с конфликтом в секторе Газа. Речь идет о «преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Ранее Путин назвал способ обойти решения МУС об арестах.