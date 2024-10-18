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Путин назвал способ обойти решения МУС об арестах

Путин: решения МУС можно обойти, подписав межправсоглашения между странами

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что решить вопросы с арестами, выданными Международным уголовным судом (МУС), можно путем подписания межгосударственного соглашения. Он высказался по этому поводу в контексте возможной поездки в Бразилию на саммит G20, сообщает РИА Новости.

«Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия и Бразилия имеют крепкие и стабильные отношения на протяжении многих лет, что создает условия для подписания необходимых документов без создания сложных ситуаций для сторон.

Путин при этом заявил, что не поедет в Бразилию на саммит, чтобы не срывать работу G20. При этом он добавил, что власти РФ определят, кто на высоком уровне будет представлять интересы страны на саммите.

С 1 декабря 2023 года Бразилия взяла на себя председательство в G20. Завершающий саммит состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Ранее в Совфеде прокомментировали требование Киева к Бразилии арестовать Путина.

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