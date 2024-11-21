Путин провел международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел в четверг, 21 ноября, международный телефонный разговор. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин работает сегодня в Кремле. Мы сообщим скоро о международном телефонном разговоре, который был у президента», — заявил Песков.

Позднее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поговорил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акцент был сделан на проекты в сфере энергетики.

Накануне Путин провел телефонный разговор с Фостеном Арканжем Туадерой, главой Центральноафриканской Республики. В ходе беседы обсуждались текущее состояние и потенциальные направления развития двусторонних отношений между Россией и ЦАР в разных сферах, включая политику, экономику и гуманитарные вопросы.

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области.