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В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

Песков: после удара ATACMS по Брянской области график Путина не изменился

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, много часов в день посвящает теме проведения специальной военной операции — получает доклады, проводит совещания и отдельные разговоры. Так представитель Кремля ответил на вопрос, изменился ли график российского лидера после сообщения об ударе ракет ATACMS по Брянской области.

Песков подчеркнул, что информирование о ходе боевых действий — неотъемлемая составная часть рабочего графика президента.

«Что касается других мероприятий, они все идут по плану», — сказал Песков.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один. На месте, куда упали части ракеты, произошел пожар, но его оперативно потушили. Генштаб ВСУ не подтвердил информацию о первом использовании ATACMS по целям вглубь России, однако украинские СМИ сообщили об ударе баллистическими ракетами по военному объекту, расположенному в 130 км от границы.

В Британии раскритиковали решение Байдена позволить Украине бить вглубь России.

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