Бывший помощник президента России Владислав Сурков предрек появление «китайского» и «импортозамещающего» либерализма в будущем. Об этом он написал в материале для «Актуальных комментариев».

По его словам, на сегодняшний день либерализм оказался поверженным, причем «на своем поле» в США с возвращением «авторитарного дуэта Трампа и Маска», шествующего во главе восставших консерваторов. Он считает, что либерализм выродился, поскольку свобода перестала быть ценной. Однако в будущем эта идеология вернется, но в другом виде.

«Так что, либерализм, к сожалению, вернется. Под своим именем или под чужим. И не обязательно с запада. Почему бы когда-нибудь не из Китая, например? Скажут, «китайский либерализм» это небывальщина, оксюморон. Но Марксу показался бы оксюмороном и «китайский марксизм». А он был. И есть. И китайский либерализм возможен, и арабский, и наш, импортозамещающий», — написал Сурков.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в мире в настоящее время идет более сложный процесс, чем обычная борьба за власть. По мнению Путина, человечество сталкивается с возможным отказом от традиционных ценностей и риском погружения в анархию. Он также заявил, что западный либерализм является проявлением агрессии и крайней нетерпимости.

Ранее в Словакии рассказали об истерике западных либералов.