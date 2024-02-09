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В Словакии рассказали об истерике западных либералов

Вице-спикер парламента Словакии Блага об интервью Путина: Запад против свободы

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Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в комментарии к интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что современные либералы на Западе ненавидят свободу и рациональную дискуссию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Истерика западных либералов… только подтверждает, как сильно современный либерализм ненавидит свободу и рациональную дискуссию», — подчеркнул Блага.

Он добавил, что умы западных либералов затемнены их же собственной пропагандой, подчеркнув «ментальный спазм» современного Запада. Кроме того, политик заявил, что Словакия отвергает ненависть к России и Белоруссии.

До этого американское издание Politico посоветовало американцам не смотреть полностью интервью президента РФ Владимира Путина журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Ранее в Госдуме предложили разблокировать соцсеть X в России.

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