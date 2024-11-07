Путин назвал мировую борьбу за власть столкновением принципов

В мире в настоящее время идет более сложный процесс, чем обычная борьба за власть, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин.

«Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, человечество сталкивается с возможным отказом от традиционных ценностей и риском погружения в анархию. Он также заявил, что западный либерализм является проявлением агрессии и крайней нетерпимости.

Кроме того, по мнению Путина, геополитическая жадность Запада является причиной последних конфликтов — от Югославии до Украины.

Российский президент 7 ноября выступает на пленарном заседании клуба «Валдай». Тема встречи — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил о приближении мира к «опасной черте».