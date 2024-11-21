Меркель в мемуарах рассказала, как Трамп был очарован Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала, что в 2017 году президент США Дональд Трамп, возможно, был очарован личностью Владимира Путина. Выдержки из книги политика опубликовало немецкое издание Die Zeit.

В одной из глав Меркель вспомнила, как в середине марта 2017 года недавно избранный президентом США Дональд Трамп подробно расспрашивал ее о Владимире Путине.

«Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом», — написала Меркель.

По словам Меркель, диалог с Трампом проходил на разных уровнях: «Трамп [говорил] на эмоциональном, я опиралась на факты». По окончании встречи у нее было «нехорошее ощущение» с выводами о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится.

В тех же мемуарах Меркель призналась, что в президенте России Владимире Путине ее поражала, прежде всего, его уверенность в собственной правоте.

В частности, экс-канцлер вспомнила о речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, которая была посвящена видению места и роли России в мире. По словам экс-канцлера, она не считала полностью неверными некоторые положения, озвученные тогда президентом России. В качестве примера Меркель привела критику Путина войны США в Ираке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель в мемуарах рассказала об опасностях вступления Украины в НАТО.