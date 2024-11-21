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Меркель в мемуарах оценила уверенность Путина в собственной правоте

Меркель заявила, что ее поражала уверенность Путина в собственной правоте

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах призналась, что ее в президенте России Владимире Путине поражала прежде всего его уверенность в собственной правоте. Выдержки книги опубликовало издание Die Zeit.

Меркель вспомнила о речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, которая была посвящена видению места и роли России в мире.

По словам экс-канцлера, она не считала полностью неверными некоторые положения, озвученные тогда президентом России. В качестве примера Меркель привела критику Путина войны США в Ираке. Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким она его узнала — «человеком, который был всегда начеку».

Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ 8 декабря 2021 года на фоне энергетического кризиса в Европе. Вскоре после этого, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция на Украине, сопровождавшаяся жесткими санкциями и сокращением сотрудничества ЕС с РФ, а также радикальным сокращением поставок энергоресурсов из РФ в Евросоюз и ростом расходов стран объединения на поддержку Украины.

Ранее Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине.

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