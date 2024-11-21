Меркель в мемуарах рассказала об опасностях вступления Украины в НАТО

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах написала, что в 2008 году выступала против приема Украины в Североатлантический альянс, так как боялась за безопасность самого НАТО. Выдержки из книги опубликовала газета немецкая газета Zeit.

Меркель отметила, что существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с военными возможностями учитывают также ее внутригосударственную структуру. Она назвала чрезвычайно беспечным обсуждение вопроса о предоставлении Киеву и Тбилиси статуса MAP (План действий по членству в НАТО).

Бывший канцлер указала, что при вступлении Украины в НАТО произошло бы соприкосновение военных структур Североатлантического альянса с российскими, так как в Крыму базировался Черноморский флот РФ.

Меркель подчеркнула, что стремление Киева и Тбилиси вступить в НАТО Россия восприняла как вызов. Поэтому было бы самообольщением рассчитывать на то, что Москва не предпримет никаких действий в случае предоставления Украине и Грузии статуса MAP. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 ноября сообщалось, что Меркель в мемуарах оценила уверенность Путина в собственной правоте.

Ранее Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине.