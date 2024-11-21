Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Меркель в мемуарах рассказала об опасностях вступления Украины в НАТО

Меркель боялась за безопасность НАТО в случае приема Украины в альянс

close
AliaksaB/Shutterstock/FOTODOM

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах написала, что в 2008 году выступала против приема Украины в Североатлантический альянс, так как боялась за безопасность самого НАТО. Выдержки из книги опубликовала газета немецкая газета Zeit.

Меркель отметила, что существуют критерии для приема страны в НАТО, которые наряду с военными возможностями учитывают также ее внутригосударственную структуру. Она назвала чрезвычайно беспечным обсуждение вопроса о предоставлении Киеву и Тбилиси статуса MAP (План действий по членству в НАТО).

Бывший канцлер указала, что при вступлении Украины в НАТО произошло бы соприкосновение военных структур Североатлантического альянса с российскими, так как в Крыму базировался Черноморский флот РФ.

Меркель подчеркнула, что стремление Киева и Тбилиси вступить в НАТО Россия восприняла как вызов. Поэтому было бы самообольщением рассчитывать на то, что Москва не предпримет никаких действий в случае предоставления Украине и Грузии статуса MAP. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 ноября сообщалось, что Меркель в мемуарах оценила уверенность Путина в собственной правоте.

Ранее Меркель заявила, что сделала все для предотвращения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами