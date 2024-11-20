Сотрудников посольства Ирландии в Киеве перевели на удаленку

Сотрудников посольства Ирландии в Киеве перевели на дистанционный режим работы из-за роста напряженности на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на ирландского премьера.

«Это решение принято после консультаций между различными посольствами по всей Украине, которые в настоящее время проводятся, но планов отзыва сотрудников из посольства нет», – сказал премьер-министр и министр обороны Ирландии Мартин.

20 ноября министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения западных посольств в Киеве, в том числе американского, о временном закрытии из-за опасений массированного авиаудара являются «информационным нагнетанием».

В среду посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

До этого сообщалось о закрытии посольств Испании и Италии в Киеве.

Ранее посольство Китая в Киеве обратилось к гражданам КНР с предупреждением.