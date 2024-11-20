Посольство Германии в Киеве перешло на ограниченный режим работы

Посольство Германии в Киеве не закрылось, но работает в ограниченном режиме на фоне слухов о массированном авиаударе по Украине. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ.

«Наше посольство в Киеве сегодня работает в ограниченном режиме. Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами на месте по поводу развития ситуации, чтобы принять соответствующие меры, если ситуация изменится», — сообщили в МИД Германии.

Там добавили, что диппредставительство остается открытым для немцев, которые находятся на Украине.

20 ноября министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения западных посольств в Киеве, в том числе американского, о временном закрытии из-за опасений массированного авиаудара являются «информационным нагнетанием».

В среду посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

До этого сообщалось о закрытии посольств Испании, Италии и Греции в Киеве.

Ранее в Кремле прокомментировали решение США закрыть свое посольство в Киеве.