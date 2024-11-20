Еще одно посольство закрылось в Киеве из-за опасений ракетных ударов

Посольство Греции в Киеве закрылось из-за опасений возможных ракетных ударов. Об этом заявил РИА Новости источник, близкий к внешнеполитическому ведомству.

«Сейчас поступила информация, что греческое посольство сегодня будет закрыто. Опасаются ракетных ударов», — сказал собеседник агентства.

В соцсетях греческое посольство в Киеве опубликовало сообщение, что оно закрылось «по соображениям безопасности». В диппредставительстве призвали граждан Греции, находящихся на Украине, избегать поездок по стране и оставаться в безопасных местах.

20 ноября министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения западных посольств в Киеве, в том числе американского, о временном закрытии из-за опасений массированного авиаудара является «информационным нагнетанием».

В среду посольство США в Киеве объявило о закрытии на фоне сообщений о якобы возможной масштабной воздушной атаке. Об этом написали на странице госдепа США в соцсети X. В сообщении указано, что посольство будет закрыто, а находящимся на территории Украины гражданам США посоветовали быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги.

До этого сообщалось о закрытии посольств Испании и Италии в Киеве.

Ранее в Кремле прокомментировали решение США закрыть свое посольство в Киеве.