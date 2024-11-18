В Кремле оценили возможность диалога Путина и Трампа до инаугурации президента США

Механизмы для организации диалога между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом имеются, их можно легко задействовать при наличии политической воли. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть помощники. Механизмы для диалога имеются, и при наличии политической воли они легко и оперативно могут быть задействованы», — сказал Песков, говоря о возможности диалога политиков, учитывая, что у победителя выборов в США до инаугурации отсутствует доступ к защищенным каналам правительственной связи.

15 ноября официальный представитель Кремля в интервью газете The New York Times заявил о «скромной надежде» на возобновление российско-американского диалога на невысоком уровне после победы Трампа.

14 ноября экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что республиканец избегает демонизации президента РФ, так как намерен заключить с ним сделку.

Ранее в бундестаге назвали страхом звонок Шольца Путину.