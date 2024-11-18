Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили возможность диалога Путина и Трампа до инаугурации президента США

Песков: механизмы для диалога Путина и Трампа задействуются при необходимости

close
Evan Vucci/AP

Механизмы для организации диалога между российским лидером Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом имеются, их можно легко задействовать при наличии политической воли. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть помощники. Механизмы для диалога имеются, и при наличии политической воли они легко и оперативно могут быть задействованы», — сказал Песков, говоря о возможности диалога политиков, учитывая, что у победителя выборов в США до инаугурации отсутствует доступ к защищенным каналам правительственной связи.

15 ноября официальный представитель Кремля в интервью газете The New York Times заявил о «скромной надежде» на возобновление российско-американского диалога на невысоком уровне после победы Трампа.

14 ноября экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что республиканец избегает демонизации президента РФ, так как намерен заключить с ним сделку.

Ранее в бундестаге назвали страхом звонок Шольца Путину.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами