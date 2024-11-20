В Британии предсказали сроки завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, поскольку стороны близки к истощению, а администрация США во главе с Дональдом Трампом сделает урегулирование противостояния своим приоритетом. Об этом пишет британское издание The Economist.

«Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них предпочли бы, чтобы конфликт сошел на нет. В Вашингтоне это станет приоритетом для новой администрации Дональда Трампа», — говорится в тексте.

Авторы отмечают, что у Соединенных Штатов заканчиваются деньги и оружие для помощи Украине, в то время как Вашингтон должен продолжать поддерживать Израиль и Тайвань. У Европы ресурсов еще меньше, пишет Economist. В связи с этим возрастает вероятность давления ради достижения мирного соглашения, говорится в тексте.

Украине «придется смириться с потерей части своей территории», республика также вряд ли добьется членства в НАТО, но может претендовать на гарантии безопасности Запада, указывает издание.

«В любом случае, по крайней мере сейчас кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и когда это произойдет, боевые действия могут резко стихнуть, вплоть до прекращения огня», — отмечается в материале.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщал, что президент России Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее экс-сотрудник Пентагона раскрыл, как Байден вытащил Трампа из «украинской передряги».