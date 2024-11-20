В США заявили, что Путин готов обсудить сделку с Трампом по Украине

Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

В то же время в материале отмечается, что российский лидер исключает возможность территориальных уступок, а также настаивает о невозможности вступления Украины в НАТО или присутствия войск Североатлантического альянса на территории республики.

Reuters со ссылкой на пятерых действующих и бывших российских чиновников пишет, что Москва может согласиться на заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения, а переговоры могут вестись по точному определению границ новых регионов России. Собеседники агентства утверждают, что Кремль может согласиться на небольшие территориальные уступки, однако никаких подтверждений этому нет.

Источники Reuters указывают, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, но настаивают на невступлении страны в НАТО. Кремль также может потребовать ограничить численность ВСУ и прекратить дискриминацию русскоязычного населения.

По данным официальных лиц РФ, говоривших с агентством, документ о прекращении огня может выглядеть как проект на основе Стамбульских соглашений.

Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. В частности, подобная позиция была высказана в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время диалога президент РФ подтвердил, что российские власти никогда не отказывались от переговоров и открыты к возобновлению диалога.

7 ноября российский лидер заявил, что РФ готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле. Путин подчеркнул, что российская сторона стремится к восстановлению мира, а также спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.

Ранее в Кремле оценили возможность диалога Путина и Трампа до инаугурации президента США.