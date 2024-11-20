Песков заявил, что Путин проводит международный телефонный разговор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что Владимир Путин проводит международный телефонный разговор.

Однако подробностей Песков пока не привел, но пообещал позднее все рассказать.

15 ноября Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Президент Польши Анджей Дуда после появления новостей об этом разговоре обвинил Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. Сам Шольц заявил, что считает правильным решение провести разговор с Путиным, несмотря на критику европейских коллег.

Ранее в правительстве Германии оценили возможность нового разговора Путина с Шольцем.