В правительстве Германии оценили возможность нового разговора между Шольцем и Путиным

В правительстве ФРГ рассказали о возможности нового телефонного разговора между федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

В кабмине Германии подчеркнули, что на данный момент планов по организации телефонного разговора между Шольцем и Путиным нет. В кабмине добавили, что обычно сообщают о каких-либо контактах после того, как они состоялись.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что звонок Шольца Путину является странной стратегией.

Накануне Шольц назвал правильным решение провести разговор с российским лидером, несмотря на критику европейских коллег. При этом он признал, что в позиции Путина по конфликту на Украине «ничего не изменилось».

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее президент Польши назвал неожиданную причину звонка Шольца Путину.