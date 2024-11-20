Глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в эфире радиостанции TOK FM, что в стране нужно сократить число российских дипломатов, поскольку РФ якобы ведет диверсионную деятельность внутри государства.

«К сожалению, широкомасштабная диверсионная деятельность, то есть вербовка людей в социальных сетях, оплата им за фотографирование уязвимых объектов, а затем поджоги или попытки поджогов», — сказал дипломат.

При этом Сикорский отметил, что не для всех инцидентов у властей Польши есть доказательства, которые мог бы принять суд, однако информацией они располагают. По его словам, если подобные действия со стороны РФ будут продолжаться, то дипломатическое представительство Российской Федерации в Польше будет сокращено», — сказал он.

Глава польского МИД также заявил, что предыдущее решение о закрытии генерального консульства России в Познани было принято после поимки якобы завербованного Россией диверсанта.

28 октября сообщалось, что польские власти распорядились до конца ноября закрыть генконсульство России в Познани.

За четыре дня до этого пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десяти сотрудникам генерального консульства России в Познани придется покинуть Польшу. По его словам, в списке три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но теперь не получат.

В России пообещали Польше ответить на эти действия.

Ранее Польша обвинила Россию в организации диверсий в Европе.