В России пообещали ответить на закрытие генконсульства в Польше

Россия даст соответствующий ответ на враждебный шаг Польши по закрытию генконсульства в Познани, об ответе будет объявлено публично. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Россия обязательно ответит на этот враждебный шаг. О нашем ответе будет публично объявлено. Всему свое время», — заявила дипломат.

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Среди этих сотрудников — три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше.

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября. Дипломат отметил, что в посольстве уже получили ноту МИД Польши о сроках закрытия.

Ранее Медведев использовал мем «Bobr kurwa!» и пригрозил Польше неприятностями.