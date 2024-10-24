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МИД Польши объявил о высылке российских дипломатов

МИД Польши: 10 сотрудников консульства РФ в Познани должны будут покинуть страну

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Генеральное консульство России в Познани/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что российское консульство покинут три дипломата, пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которые должны были быть аккредитованы в Польше, но аккредитации они не получат.

Польша грозилась выслать российского посла Сергея Андреева накануне и уже закрыла консульство в Познани. Польский МИД считает, что на территории страны и по всей Европе злоумышленники готовили диверсии по заданию российских спецслужб. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала дать «болезненный ответ». Экс-президент страны Александр Квасьневский заявил, что Польша заинтересована в сохранении своих консульств в РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Польши выступил с резким обвинением в адрес России.

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