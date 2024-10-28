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Польские власти дали срок до конца ноября на закрытие генконсульства РФ

Власти Польши поручили закрыть генконсульство России в Познани до 30 ноября

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Depositphotos

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября.

Дипломат отметил, что в посольстве уже получили ноту МИД Польши о сроках закрытия.

До этого радиостанция RMF24 сообщала, что здание генконсульства в Познани вернут в собственность Госказначейства Польши. Отмечается, что здание вернут в собственность Госказначейства согласно положению договора о найме от 2002 года.

24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский сообщил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу. По его словам, среди этих сотрудников — три дипломата, пять административно-технических специалистов, а также два сотрудника, которые должны были получить аккредитацию в Польше, но не будут этого делать.

В ответ на решение Польши официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что польским властям следует ожидать ответных действий.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал завирусившийся в интернете мем «Bobr kurwa!» и пригрозил Польше неприятностями.

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