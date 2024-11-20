В Кремле рассказали, когда назначат нового посла России в США

В настоящее время кандидатура нового посла России в США уже определена, его назначения можно ждать в обозримом будущем. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Кандидат выбран, выполняются процедуры по утверждению, подготовка указа», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что нового посла могут представить до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Однако Кремль не пытается предугадать точные сроки, подчеркнул пресс-секретарь.

10 октября президент России Владимир Путин подписал указ, официально уволив Анатолия Антонова с должности посла в США. Также российский лидер распорядился снять дипломата с поста наблюдателя от Москвы при Организации американских государств в Вашингтоне.

Антонов возглавлял дипломатическое представительство РФ в США с августа 2017 года.

Помощник главы государства Юрий Ушаков допустил, что нового руководителя дипломатического представительства РФ в США назначат после президентских выборов. Они состоялись 5 ноября, и победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Ранее бывшего посла РФ в США заметили в московском метро.