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В Кремле рассказали, когда назначат нового посла России в США

Песков заявил, что кандидатура нового посла России в США определена

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Александр Земляниченко/AP

В настоящее время кандидатура нового посла России в США уже определена, его назначения можно ждать в обозримом будущем. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Кандидат выбран, выполняются процедуры по утверждению, подготовка указа», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что нового посла могут представить до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Однако Кремль не пытается предугадать точные сроки, подчеркнул пресс-секретарь.

10 октября президент России Владимир Путин подписал указ, официально уволив Анатолия Антонова с должности посла в США. Также российский лидер распорядился снять дипломата с поста наблюдателя от Москвы при Организации американских государств в Вашингтоне.

Антонов возглавлял дипломатическое представительство РФ в США с августа 2017 года.

Помощник главы государства Юрий Ушаков допустил, что нового руководителя дипломатического представительства РФ в США назначат после президентских выборов. Они состоялись 5 ноября, и победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Ранее бывшего посла РФ в США заметили в московском метро.

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