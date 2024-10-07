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Стало известно, когда Россия назначит нового посла в США

Ушаков: нового посла РФ в Вашингтоне могут назначить после выборов в США

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Алексей Агарышев/РИА Новости

Нового посла, который будет представлять интересы России в Вашингтоне, могут назначить уже после выборов американского президента, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его цитирует Life со ссылкой на SHOT.

При этом Ушаков подчеркнул, что особой разницы в том, когда именно назначат посла, нет.

Антонов закончил работу послом России в США 5 октября. На следующий день дипломат вернулся в Москву.

Отмечалось, что президентский указ о возвращении посла опубликуют в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возвращение Антонова, заявил, что такое решение не означает понижение уровня дипломатических отношений между Россией и США. По его словам, новый посол в Вашингтоне будет своевременно назначен.

Ранее стало известно, о чем экс-посол РФ Антонов предупредил США перед отъездом.

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