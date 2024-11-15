Бывшего посла РФ в США заметили в московском метро

Бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова заметили в московском метро. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Ura.ru.

«Он ушел в отставку и вернулся в РФ из командировки чуть больше месяца назад», — отметили журналисты.

Публикация дополнена фотографией дипломата, сделанной во время его поездки в метро. На снимке видно, как Антонов сидит на диване в вагоне поезда и читает что-то с экрана своего мобильного телефона.

Антонов возглавил дипломатическое представительство РФ в США в августе 2017 года. 5 октября текущего года дипломат завершил свою работу в качестве посла Москвы в Вашингтоне и на следующий день вернулся в российскую столицу.

10 октября президент страны Владимир Путин подписал указ, официально уволив Анатолия Антонова с должности посла в США. Также российский лидер распорядился снять дипломата с поста наблюдателя от Москвы при Организации американских государств в Вашингтоне.

Помощник главы государства Юрий Ушаков допустил, что нового руководителя дипломатического представительства РФ в США назначат после президентских выборов. Они состоялись 5 ноября, и победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили о возможной смене посла США в стране.