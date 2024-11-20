В Кремле ответили на угрозы уничтожения Крымского моста Украиной

Президент России Владимир Путин давно дал поручения для обеспечения безопасности Крымского моста. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Верховный главнокомандующий давно дал поручения и принимаются меры для обеспечения безопасности для всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и моста», — сказал Песков.

Накануне издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

В августе глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.