Глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин в ходе своего выступления на слушаниях в международном арбитраже по спору о правах Киева в Азовском, Черном морях и Керченском проливе заявил, что атаки ВСУ на Крымский мост могут иметь экологические последствия. Его слова передает ТАСС.

По его словам, Украина пренебрежительно относится к экологии, несмотря на обвинения России в несоблюдении экологических обязательств.

«В частности, атаки Украины на мост и другие военные действия в этом районе могут нанести серьезный ущерб морской среде», — отметил Кузьмин.

До этого депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал «пустомельством» санкции Соединенных Штатов в отношении Крымского моста, отметив, что они никак не скажутся на развитии полуострова. Депутат подчеркнул, что Россия давно не обращает внимания на такие заявления. Подобные рестрикции в отношении Крымского моста, полуострова и местных жителей вызывают полное равнодушие, указал он.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.