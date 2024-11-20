Чтобы переговоры по Украине стали возможными, избранный президент США Дональд Трамп и его соратники должны будут продемонстрировать, что они, в отличие от своих предшественников, действительно хотят мира. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Киеву, по его словам, также придется выйти из зоны «мыльных пузырей» и признать реалии на земле.

Он (Трамп. — «Газета.Ru») обещал, что когда он придет в январе, отменит 94 указа Байдена, которыми последний дезавуировал реформы, проводимые Трампом в период его первой администрации. Так вот. А почему бы Трампу, когда он вернется в Белый дом, в преддверии переговоров не дезавуировать и эти непродуманные решения, в том числе по ракетам ATACMS», — сказал Малофеев.

При этом остается открытым вопрос, — с кем Москве вести переговоры? Украинский лидер Владимир Зеленский не подходит на роль переговорщика, поскольку утратил свою легитимность еще в мае, добавил Малофеев.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, президент России Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня на Украине.

В то же время в материале отмечается, что российский лидер исключает возможность территориальных уступок, а также настаивает о невозможности вступления Украины в НАТО или присутствия войск Североатлантического альянса на территории республики.

Ранее экс-главком НАТО рассказал об усиливающемся отчаянии Зеленского.