Сейчас в словах президента Украины Владимира Зеленского слышно все больше отчаяния, из-за которого вероятность проведения переговоров между Москвой и Киевом в 2025 году растет. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в статье для агентства Bloomberg.

Экс-главком НАТО отметил, что на текущий момент Украина сталкивается с различными проблемами. В частности, по словам Ставридиса, речь идет о нехватке живой силы в украинской армии и возможном отказе США от предоставления Киеву помощи при администрации избранного президента Дональда Трампа.

«В призывах Владимира Зеленского слышно все больше отчаяния, и никто из кандидатов [на посты] в сфере национальной безопасности команды Трампа, скорее всего, не будет способствовать укреплению чувства безопасности Киева», — написал отставной адмирал.

12 ноября экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, из-за чего ее невозможно спасти. Он указал на отчаяние Киева, которое выражается в «мирном плане» президента страны Владимира Зеленского. Эксперт назвал этот план фантазией и подчеркнул, что его никто не поддерживает.

Ранее Медведчук заявил о страхе Зеленского перед Путиным.