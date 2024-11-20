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Зеленский потребовал от Германии Taurus после изменения ядерной доктрины России

Зеленский потребовал от ФРГ передать Taurus после изменения ядерной доктрины РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Германию как можно быстрее передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus после того, как Владимир Путин внес изменения в ядерную доктрину России. Об этом пишет «Укринформ».

«Я считаю, что после слов [Путина] о ядерном оружии Германии пора поддержать соответствующие решения», — заявил Зеленский.

По его словам, для Киева «критически важно», уничтожать российскую артиллерию «где бы она ни находилась».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне газета Bild писала, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц «ссорился» из-за поставок Taurus с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам журналистов, Шольц убежден, что поставка Taurus Украине является безответственной. Канцлер считает, что они могут привести к эскалации конфликта.

Шольц в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро подтвердил, что все еще придерживается своего решения не передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что США разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ. По словам канцлера, у Германии есть свои принципы, которым государство изменять не планирует.

Ранее Лавров прокомментировал позицию Шольца по передаче Украине ракет Taurus.

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