СМИ сообщили, что Шольц ссорился с Зеленским из-за поставок Taurus

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не обсуждал в ходе своего недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поставки Киеву ракет Taurus, однако «ссорился» из-за этого с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

По словам журналистов, Шольц убежден, что поставка Taurus Украине является безответственной. Канцлер считает, что они могут привести к эскалации конфликта.

Bild подчеркивает, что Шольц пришел в ярость, когда глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о готовности выдвинуть РФ «ультиматум».

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть Москве ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае политик пригрозил снять ограничения для ВСУ на использование поставленных вооружений и передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее Лавров прокомментировал позицию Шольца по передаче Украине ракет Taurus.