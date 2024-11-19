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Лавров прокомментировал позицию Шольца по передаче Украине ракет Taurus

Лавров назвал ответственной позицию Шольца отказаться от поставок Taurus Украине

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Angelika Warmuth/Reuters

Позиция федерального канцлера Германии Олафа Шольца об отказе передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus является ответственной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД напомнил, что Шольц называл свою позицию по Taurus принципиальной, несмотря на то, что партия «Зеленых» и лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц направляют на канцлера «критические стрелы», требуя дать разрешение на передачу ракет украинской стороне.

Накануне Шольц в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро подтвердил, что все еще придерживается своего решения не передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что США разрешили ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ. По словам канцлера, у Германии есть свои принципы, которым государство изменять не планирует.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Как утверждали источники издания, предполагается, что изначально целью атак станут российские войска в Курской области и якобы присутствующие там северокорейские военные.

Ранее Германию призвали не менять позицию по Украине.

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