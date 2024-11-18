Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц рассказал о своем решении по передаче Украине ракет Taurus

Шольц заявил, что придерживается решения не поставлять Украине ракеты Taurus

close
Liesa Johannssen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что придерживается своего решения не передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что у Германии есть свои принципы, которых государство планирует придерживаться.

28 октября кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отказался считать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.

Мерц подчеркнул, что Великобритания и Франция поставляют украинской стороне крылатые ракеты, что лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт никогда не называла вступлением государств в конфликт.

25 октября официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн заявила, что Шольц не собирается менять свое решение по поводу поставок крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на слухи об отправке военных из КНДР в зону российско-украинского конфликта.

Ранее Германию призвали не менять позицию по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами