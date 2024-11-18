Шольц рассказал о своем решении по передаче Украине ракет Taurus

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что придерживается своего решения не передавать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что у Германии есть свои принципы, которых государство планирует придерживаться.

28 октября кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отказался считать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.

Мерц подчеркнул, что Великобритания и Франция поставляют украинской стороне крылатые ракеты, что лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт никогда не называла вступлением государств в конфликт.

25 октября официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн заявила, что Шольц не собирается менять свое решение по поводу поставок крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на слухи об отправке военных из КНДР в зону российско-украинского конфликта.

Ранее Германию призвали не менять позицию по Украине.