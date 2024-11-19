В Сербии раскрыли, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Президент России Владимир Путин без колебаний применит ядерное оружие при угрозе для Москвы. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала «РТС».

«Если Москве будет угрожать опасность… Я знаю президента России Владимира Путина достаточно хорошо, чтобы сказать, что он без колебаний применит ядерное оружие», — отметил Вучич.

Сербский лидер подчеркнул, что удар американскими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области может повлечь ответные действия со стороны Москвы.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Кроме того, во вторник Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства защиты сумели сбить пять боеприпасов и повредить один.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября газета New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее в Госдепе США отреагировали на изменение ядерной доктрины России.