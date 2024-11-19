Боррель оценил возможность столкновение России с европейскими войсками на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что столкновение России с европейскими войсками на Украине не предвидится. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель отметил, что Евросоюз не является воюющей стороной или частью конфликта. Он добавил, что на территории Украины нет европейских войск.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что «ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву».

До этого глава евродипломатии признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что текущая стратегия Евросоюза по поддержке Киева в украинском конфликте себя не оправдала, полностью провалившись, поэтому европейским государствам следует задуматься о плане «Б».

Также Боррель призвал Евросоюз выучить язык силы, если Брюссель хочет претендовать на роль геополитического игрока. По его словам, нельзя пытаться претендовать на подобное, когда обсуждения длятся месяцами и нет никакого действия.

Ранее США пообещали новые пакеты военной помощи Украине.