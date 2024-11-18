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Глава МИД Литвы заявил о провале стратегии ЕС по Украине

МИД Литвы: стратегия ЕС по Украине провалилась, нужен новый подход

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Global Look Press

Текущая стратегия Евросоюза по поддержке Киева в украинском конфликте себя не оправдала, полностью провалившись, поэтому европейским государствам следует задуматься о плане «Б», заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его цитирует «РБК Украина».

«Нам всем нужна новая стратегия победы Украины, основанная на силе и способности к мобилизации, а не на страхе перед эскалацией», — высказался глава литовского МИД.

Он также усомнился, что закончить украинский конфликт можно при помощи деэскалации.

До этого глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, уходящий на пенсию 1 декабря, призвал Евросоюз выучить язык силы, если Брюссель хочет претендовать на роль геополитического игрока. По его словам, нельзя пытаться претендовать на роль геополитического игрока, когда обсуждения длятся месяцами и нет никакого действия.

Дипломат также подтвердил, что главы МИД и министры обороны стран-членов объединения 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары европейским оружием по России, но выразил сомнение, что будет принято положительное решение.

Ранее глава МИД Украины потребовал от ЕС изолировать Россию.

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