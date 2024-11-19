Боррель заявил, что у пары стран ЕС пропало желание поддерживать Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у Евросоюза новый сценарий, как и новый президент в Белом доме, у которого есть свой сценарий по прекращению российско-украинского конфликта.

Боррель добавил, что в ЕС есть пара стран, которые не проявили энтузиазма в продолжении поддержки Украины.

Накануне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что текущая стратегия Евросоюза по поддержке Киева в украинском конфликте себя не оправдала, полностью провалившись, поэтому европейским государствам следует задуматься о плане «Б».

До этого Боррель призвал Евросоюз выучить язык силы, если Брюссель хочет претендовать на роль геополитического игрока. По его словам, нельзя пытаться претендовать на подобное, когда обсуждения длятся месяцами и нет никакого действия.

Ранее глава МИД Украины потребовал от ЕС изолировать Россию.