Вашингтон в ближайшие дни собирается объявить о новых пакетах военной помощи Киеву

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни намерены объявить о новых пакетах военной помощи Украине. Об этом сообщила постоянный представитель страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза объединения, передает РИА Новости.

«Мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», — заявила она.

Подробности о новых пакетах помощи чиновница не стала раскрывать.

При этом Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон собирается продолжать наращивать оказание помощи Киеву в сфере безопасности, которая включает средства противовоздушной обороны, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в эфире телеканала Sky News заявлял, что Лондон обязательно удвоит усилия по оказанию помощи Украине и будет делать это столько, сколько потребуется.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от Вашингтона только часть одобренной конгрессом страны помощи. Украинский лидер напомнил, что Соединенные Штаты одобрили выделение помощи на сумму в $175-177 млрд, но до Украины дошла только половина этой суммы.

Ранее экс-советник НАТО назвал причину отчаяния Зеленского.