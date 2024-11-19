Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вашингтон в ближайшие дни собирается объявить о новых пакетах военной помощи Киеву

США планируют объявить о новых пакетах военной помощи Украине в ближайшие дни

close
Emily Elconin/Reuters

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни намерены объявить о новых пакетах военной помощи Украине. Об этом сообщила постоянный представитель страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза объединения, передает РИА Новости.

«Мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины в ближайшие дни», — заявила она.

Подробности о новых пакетах помощи чиновница не стала раскрывать.

При этом Томас-Гринфилд подчеркнула, что Вашингтон собирается продолжать наращивать оказание помощи Киеву в сфере безопасности, которая включает средства противовоздушной обороны, артиллерию, бронетехнику и боеприпасы.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в эфире телеканала Sky News заявлял, что Лондон обязательно удвоит усилия по оказанию помощи Украине и будет делать это столько, сколько потребуется.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от Вашингтона только часть одобренной конгрессом страны помощи. Украинский лидер напомнил, что Соединенные Штаты одобрили выделение помощи на сумму в $175-177 млрд, но до Украины дошла только половина этой суммы.

Ранее экс-советник НАТО назвал причину отчаяния Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами