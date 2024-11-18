Уходящий на пенсию Боррель призвал ЕС изучить «язык силы»

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, уходящий на пенсию 1 декабря, призвал Евросоюз выучить язык силы, если Брюссель хочет претендовать на роль геополитического игрока. Его слова передает ТАСС.

«ЕС должен выучить язык силы. Но чтобы выучить язык силы, страны ЕС должны быть едины. Если они не едины, они не могут продемонстрировать силу», — сказал Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

По его словам, нельзя пытаться претендовать на роль геополитического игрока, когда обсуждения длятся месяцами и нет никакого действия.

Там он также подтвердил, что главы МИД и министры обороны стран-членов объединения 18-19 ноября обсудят отмену ограничений на удары европейским оружием по России, но выразил сомнение, что будет принято положительное решение.

При этом глава евродипломатии подчеркнул, что лично всегда поддерживал использование Украиной такого оружия против России.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории РФ.

После этого французская газета Le Figaro сообщила, что Франция и Британия также разрешили Киеву использовать ракеты Storm Shadow/SCALP. 18 ноября информация об этом была удалена из оригинальной статьи.

Ранее в МИД прокомментировали заявление Борреля о превращении ЕС в военный блок.