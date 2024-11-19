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Политолог: США пытаются еще сильнее впутаться в украинский конфликт

Политолог Слебода: демократам нужна эскалация конфликта на Украине

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Patrick Semansky/AP

Решение действующего президента США Джо Байдена позволить Киеву наносить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России свидетельствует о том, что Вашингтон пытается еще сильнее впутаться в конфликт на Украине. Такое мнение в интервью RT высказал аналитик Марк Слебода.

«[Это делается, чтобы] затруднить любые предположительные меры администрации Трампа, направленные на подписание, оформление каких-то договоренностей о мирном урегулировании или хотя бы на деэскалацию», — заявил Слебода.

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс позднее подтвердил, что американский лидер разрешил наносить удары дальнобойным оружием вглубь России.

Ранее на Украине объяснили, почему удары вглубь России будут неэффективны.

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