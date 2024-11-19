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Госдеп США подтвердил разрешение бить ракетами вглубь России

В Госдепе США подтвердили, что Байден разрешил наносить удары вглубь России

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Yves Herman/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом в интервью бразильской газете O Globo сообщил помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

Он подчеркнул, что это решение даст Украине «больше возможностей защищаться» и, как считают в Вашингтоне, подтолкнет Россию к переговорам.

Накануне глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что разрешение Соединенных Штатов на удары Украины вглубь территории России «соответствует международному праву».

17 ноября газета The New York Times писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее в США отказались признать, что разрешением Киеву применять их оружие участвуют в конфликте.

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