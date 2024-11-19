Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине объяснили, почему удары вглубь России будут неэффективны

Дубинский: удары по России не будут эффективны из-за несвоевременности решения

close
John Hamilton/AP

Удары ВСУ вглубь территории России американскими ракетами ATACMS не будут эффективны для Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«С разрешением на удары по Курской области РФ дальнобоем — все понятно… Красиво, дорого, но… не надо... никакого другого эффекта это, к сожалению, не даст», — подчеркнул он.

По словам депутата Рады, соответствующее разрешение ВСУ не возымеет эффекта, по ряду причин.

Во-первых, по словам Дубинского, решение принято поздно. Во-вторых, координаты ударов будут вводиться в полетные карты не Украиной, а Соединенными Штатами.

Удары, отметил он, имели бы смысл, при поражении складов и логистики, однако они рассчитаны на живую, рассредоточенную силу, добавил он.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса, которые поставляют вооружение Украине, не должны ограничивать его использование.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами