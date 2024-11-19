На Украине объяснили, почему удары вглубь России будут неэффективны

Удары ВСУ вглубь территории России американскими ракетами ATACMS не будут эффективны для Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«С разрешением на удары по Курской области РФ дальнобоем — все понятно… Красиво, дорого, но… не надо... никакого другого эффекта это, к сожалению, не даст», — подчеркнул он.

По словам депутата Рады, соответствующее разрешение ВСУ не возымеет эффекта, по ряду причин.

Во-первых, по словам Дубинского, решение принято поздно. Во-вторых, координаты ударов будут вводиться в полетные карты не Украиной, а Соединенными Штатами.

Удары, отметил он, имели бы смысл, при поражении складов и логистики, однако они рассчитаны на живую, рассредоточенную силу, добавил он.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса, которые поставляют вооружение Украине, не должны ограничивать его использование.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ впервые применили ATACMS для удара по России.