Лавров обозначил позицию России по ядерной войне

Россия не меняла своей традиционной позиции по ядерной войне и по-прежнему выступает за ее недопущение, заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Мы выступаем за то, чтобы ядерная война не случилась. Мы еще в советские времена предлагали США... Горбачев и Рейган вместе заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, и что она никогда не должна быть развязана», — напомнил глава российского МИД.

19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пункт о совместном нападении на Российскую Федерацию или ее союзников в новой ядерной доктрине является одним из ключевых в документе, подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что РФ всегда была ответственной страной, которая соблюдала принципы ядерного сдерживания всеми доступными методами.

О том, что именно изменилось в ядерной доктрине, можно прочитать в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Медведев призвал расценивать удары западными ракетами по РФ как нападение НАТО.