Песков заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, так как украинские власти отрицают любую возможность мирных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время встречи «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России», передает РИА Новости.

«Этому придет конец, как только мы достигнем наших целей», — сказал он, отвечая на вопрос, когда может завершиться СВО.

Встреча с главными редакторами индийских средств массовой информации проходит под эгидой Sputnik.

Представитель Кремля отметил, что спецоперация на Украине проходит в условиях войны, которая развязана западными странами против России. Несмотря на это, добавил он, все поставленные цели операции будут достигнуты.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Согласно документу, одним из условий для применения ядерного оружия является старт баллистических ракет против страны.

Ранее лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.