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Во Франции рассказали о плане Зеленского обвинить Россию в срыве мирных переговоров

Parisien: Зеленский хочет обвинить Россию в срыве мирных переговоров

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен получить от Москвы отказ от участия в переговорах, чтобы затем обвинить российские власти в их срыве. Об этом со ссылкой на французских экспертов сообщает газета Parisien.

Глава Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи отметил, что оглашенное Зеленским приглашение на переговоры должно публично продемонстрировать, что украинский президент идет навстречу России, при этом не отказываясь от ранее выдвинутых условий. Подобным способом Зеленский хочет привлечь Россию к ответственности, так как в случае отказа контрпродуктивной будет признана позиция именно Москвы, а не Киева.

Руководитель Европейского центра стратегического анализа Филипп Миго отметил, что президент Украины видит крайне неблагоприятно складывающуюся для Киева ситуацию, поэтому позицию по переговорам необходимо менять. Вооруженные силы России методично продвигаются вдоль всей линии фронта и перемалывают украинскую армию, занимая новые рубежи.

До этого Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что он поставил перед собой цель подготовить все элементы мирного плана, чтобы в ноябре провести последующий саммит, посвященный его видению мира с Россией.

Ранее второй саммит по Украине назвали ловушкой Запада.

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