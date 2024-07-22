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Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным

Зеленский допустил переговоры с Путиным, несмотря на свой запрет

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий запрет. Слова Зеленского передает Би-би-си.

«Давайте честно, если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что переговоры с Путиным могут состояться в рамках «второго саммита мира». Украинский лидер подчеркнул, что для этого должен быть полностью готов план мирного урегулирования конфликта, чтобы предоставить его России.

Российская сторона, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план. Зеленский подчеркнул, что переговоры являются вынужденной мерой для завершения конфликта.

В начале июля о готовности к переговорам заявил и сам Путин. Глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. Российский лидер также обратил внимание, что это украинские власти прекратили всякие контакты с Москвой.

Ранее во Франции рассказали о плане Зеленского обвинить Россию в срыве мирных переговоров.

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